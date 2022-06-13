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البلبيسي: بدء علاج بعض مصابي كورونا بدواء فايزر Paxlovid

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الإثنين، 13-06-2022 03:04 م

البلبيسي: بدء علاج بعض مصابي كورونا بدواء فايزر Paxlovid

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي بدء علاج مصابي كورونا في الأردن بدواء Paxlovid. 

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن مستشفيات وزارة الصحة قامت بإعطاء الدواء للأشخاص ضمن الفئات المحددة مثل كبار السن والذين يعانون من أمراض القلب والسمنة وضعف المناعة.

وأضاف أن الدواء يعطى للمصابين بالحالات الخفيفة إلى المتوسطة ولمدة علاجية تستمر نحو 5 أيام يتناول خلالها الشخص المصاب 30 حبة دواء بمعدل 6 حبات يوميا تؤخذ كل 12 ساعة.

وأشار البلبيسي إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الدواء لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفيات، موضحا أن العلاج أظهر فعالية في الشفاء من الفيروس وعدم ظهور الأعراض الخطيرة.

وبيّن أن الشحنة التي استوردها الأردن من دواء كورونا خلال الفترة الماضية تكفي لعلاج 1600 شخص مصاب بكورونا.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء الدواء أعلنت، شباط الماضي، عن منح الإجازة الطارئة لاستخدام دواء شركة فايزر Paxlovid المضاد لفيروس كورونا على شكل أقراص، وذلك بعد خضوع الملفات الفنية الخاصة بالدواء للدراسة والتقييم من قبل اللجان الفنية المختصة في المؤسسة واستيفائها كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لإثبات مأمونيتها وفعاليته.

يذكر أن دواء Paxlovid يحتوي على المادتين الفعالتين 150mg of nirmatrelvir – 100 mg of ritonavir ولا يصرف إلا بوصفة طبية لعلاج حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا لدى الأشخاص البالغين (18 عام فما فوق) ولا يستخدم للحوامل والمرضعات حسب المعلومات الموضحة في نشرة الدواء الداخلية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق، آذار الماضي، على اتفاقية لتوريد علاج كورونا بين وزارة الصحة وشركة فايزر الأمريكية، ووفقا للاتفاقية فإن الكمية تكفي لعلاج 8000 مريض، وبقيمة إجمالية تبلغ مليوني دولار.

 




 

 


 

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