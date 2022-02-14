البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، ومسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن الحكومة تدرس اتخاذ جملة من الإجراءات التخفيفية.

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وفي حديث للتلفزيون الأردني، الاثنين، أكد أن إقرار الإجراءات التخفيفية سيتم بعد انتهاء الموجة الحالية من الجائحة باستثناء إجراءات قد تتخذ بشكل سريع.



وقال إن تخفيف الإجراءات الوقائية يعتمد على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وأخذ المطعوم المضاد للفيروس خلال الفترة الحالية “ما يساهم في اتخاذ إجراءات تخفيفية أكثر”، مبينا أن عكس ذلك يؤخر الإقرار والموافقة على الإجراءات التخفيفية.



وأكد أن الوباء لم ينته حتى لو اتخذت بعض الإجراءات التخفيفية، التي لا تعني تراخيا في الإجراءات الوقائية من الفيروس، مبينا أن “التعايش مع الفيروس لا يعني الإلقاء بالجائحة وراء ظهورنا، بل اتخاذ الإجراءات المطلوبة والمحافظة على الوضع الوبائي في الأردن”.



الرقابة والتفتيش

وأكد البلبيسي أن الإجراءات الرقابية والتفتيشية وفقا للتعليمات السارية لن تخفف وستبقى مستمرة، “لكننا سنخفف بعضا من القيود التي كانت مفروضة على القطاعات”.



وطرح مثالا، بأنه من الممكن تخفيف الإجراءات على القادمين عبر المطار من خلال اعتماد تلقي جرعتي المطعوم دون إجراء فحص كورونا، لكن المراقبة على تلقيهم للجرعتين سيبقى موجودا.



الفحوصات

وعن تخفيف إجراء الفحوصات العشوائية، علق البلبيسي أن معظم الفحوصات المجراة للتثبت من إصابة كورونا في الأردن ليست عشوائية.



أوضح أن جميع الفحوصات تجرى الآن في مراكز ثابتة يقصدها المواطنون لإجراء الفحوصات، مشيرا إلى إجراء الفحوصات على المعابر الحدودية.



المدارس

واعتقد البلبيسي أنه عودة الطلبة إلى المدارس يجب أن تتم في الوقت المحدد، مشيرا إلى أهمية العودة إلى المدارس بأهمية الوضع الصحي في الأردن.



وعبّر عن أمله بأن تكون العودة آمنة في ظل حملة التطعيم بالمدارس، منوها إلى تطعيم نحو 15 ألف طالبا وطالبة باللقاح منذ 23 كانون الثاني.