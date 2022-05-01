البلبيسي: تعطيل مراكز التطعيم أول وثاني أيام عيد الفطر

الوكيل الإخباري - كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي تعطيل مراكز التطعيم ضد كورونا أول وثاني أيام عيد الفطر السعيد.

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تقرر تعطيل المراكز خلال أول يومين من العيد، على أن يتم استئناف التطعيم في ثالث أيام العيد كالمعتاد.

وأضاف أنه في حال صادف العيد غدا الاثنين فإنه سيتم استئناف دوام المراكز يومي الأربعاء والخميس المقبلين بشكل طبيعي.

وأشار البلبيسي إلى أنه تم تعطيل دوام المراكز اليوم الأحد، لتزامنه مع عطلة رسمية حددتها الحكومة سابقا بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال.

وتلقى نحو 4477305 شخصا جرعتي اللقاح وبنسبة 70% من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق بحسب بيانات وزارة الصحة.

يشار إلى أن الأردن يتحرى هلال شهر شوال مساء اليوم الأحد، فيما أعلنت دول أن يوم غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر السعيد.