البلبيسي: تلقينا وعدا بوصول دواء فايزر الأسبوع الجاري

الوكيل الإخباري - كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي عن تلقي وعدا بوصول دواء فايزر لعلاج فيروس كورونا هذا الأسبوع.

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن التأخير في وصول الدواء يعود لشركة فايزر، لكن تلقينا وعدا بوصول أول شحنة خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أن الاتفاق بين وزارة الصحة وشركة فايزر كان يقضي بوصول أول شحنة من الدواء مع نهاية آذار الماضي.

ونفى البلبيسي في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الإخباري"، التراجع عن شراء الدواء وتأمينه للمصابين بالفيروس، مؤكدا أهمية الدواء في علاج كورونا خلال الأيام الخمسة الأولى بعد ظهور الأعراض.



يشار إلى أن الشحنة الأولى من الدواء التي ستصل تكفي لعلاج 2500 مصاب بكورونا، فيما تكفي الكمية المتعاقد عليها لعلاج نحو 8 آلاف شخص.



وكانت المؤسسة العامة للغذاء الدواء أعلنت، شباط الماضي، عن منح الإجازة الطارئة لاستخدام دواء شركة فايزر Paxlovid المضاد لفيروس كورونا على شكل أقراص، وذلك بعد خضوع الملفات الفنية الخاصة بالدواء للدراسة والتقييم من قبل اللجان الفنية المختصة في المؤسسة واستيفائها كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لإثبات مأمونيتها وفعاليته.



يذكر أن دواء Paxlovid يحتوي على المادتين الفعالتين 150mg of nirmatrelvir – 100 mg of ritonavir ولا يصرف إلا بوصفة طبية لعلاج حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا لدى الأشخاص البالغين (18 عام فما فوق) ولا يستخدم للحوامل والمرضعات حسب المعلومات الموضحة في نشرة الدواء الداخلية.