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الأربعاء، 09-11-2022 01:42 م

البلبيسي: جرثومة (أي كولاي) غير خطيرة وتعالج بالمضادات الحيوية

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي أن وزارة الصحة تجري فحوصات دورية لحالات الإسهال التي تراجع المستشفيات ويشتبه بوجود جرثومة أو بكتيريا ورائها.

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه في حال اكتشاف وجود جرثومة أو بكتيريا لدى المريض فإنه يتم اتخاذ الإجراءات العلاجية التي تناسب حالته مثل جرثومة (أي كولاي) أو غيرها من الجراثيم.


وأضاف أن جرثومة (أي كولاي) ليست خطيرة أو جديدة وهي موجودة في جميع أنحاء العالم وقد يكون مصدرها الغذاء غير النظيف أو المصادر المائية، لافتا إلى أنه يجب الحرص على تناول الأغذية النظيفة تجنبا للإصابة بالأمراض.


وأشار البلبيسي إلى أن الحالات المصابة بجرثومة (أي كولاي) لا تحتاج للدخول إلى المستشفيات وأن علاجها يكون بالمضادات الحيوية.


وكانت أعلنت مديرية صحة البلقاء، أمس الثلاثاء، تسجيل إصابة بجرثومة (أي كولاي).

 




 

 


 

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