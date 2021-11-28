الأحد 28-11-2021
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الأحد، 28-11-2021 09:04 ص

البلبيسي: فحص PCR قادر على اكتشاف أوميكرون

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الوكيل الاخباري– قال أمين عام وزارة الصحـة لشـؤون الأوبئـة الـدكتـور عـادل البلبيسي، إن العالم بحاجة إلى نحو أسبوعين لمعرفة التفاصيل الأوسع عن متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

وأضاف البلبيسي، أن العالم بحاجة الآن لمعرفة ما إذا كانت المطاعيم قادرة على مواجهة المتحور “أوميكرون” أم لا، ومدى سرعة انتشاره، وشدة الأعراض الناتجة عنه.

وأكد البلبيسي، أن فحص PCR قادر على اكتشاف متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

وأشار إلى أن الأردن ليس لديه أي طيران مباشر مع جنوب إفريقيا، التي شهدت انتشاراً للمتحور الجديد.

وفي السياق، قال البلبيسي، إن هنالك ارتفاعاً واضحاً بنسب إيجابية الفحوصات في المملكة، مترافقة مع ارتفاع الاصابات وارتفاع الوفيات الناتجة عن الفيروس، وفق حديثه لإذاعة الأمن العام.

وبين أن التوقعات تشير إلى أن أرقام الأسبوع الحالي هامة جداً وهو أسبوع حاسم لمعرفة ما إذا وصل الأردن للذروة الوبائية لهذه الموجة أم لا.

وشدد أن الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا هامة جداً للشخص، بحيث تعيد تجديد مناعته ضد فيروس كورونا المستجد، وخاصة للأشخاص الذين تجاوزت مدة أخذهم للجرعة الثانية 6 أشهر، حيث يقدر عددهم بـ 700 ألف شخص.

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