الجمعة 19-11-2021
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البلبيسي : في حال زيادة حالات الإصابة لا بد من عمل بعض الإغلاقات

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الجمعة، 19-11-2021 09:52 م

البلبيسي : في حال زيادة حالات الإصابة لا بد من عمل بعض الإغلاقات

حظر


الوكيل الاخباري - طالب استشاري الالتهابات الميكروبية، الدكتور منتصر البلبيسي، بحملة وطنية للتطعيم تلزم طلبة المدارس والنساء الحوامل على تلقي اللقاح، لكيلا ينتشر الوباء في المجتمع.

وعن العودة للإغلاقات، قال في تصريحات صحفية إنه في حال زيادة حالات الإصابة بالفيروس، لا بد من عمل بعض الإغلاقات اللازمة لتجنب منع العدوى، مشددا أن غير المطعمين هم من يقودون انتشار الوباء.

وسجل الأردن منذ بداية جائحة كورونا في الأردن 11331 وفاة و909415 إصابة بالفيروس.

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