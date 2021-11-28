البلبيسي : قرار بالتحري في جميع المعابر عن المتحور الجديد

الوكيل الاخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الأردن لم يسجل أي إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون".



وقال البلبيسي في تصريحات صحفية، إنه تم اتخاذ قرار بالتحري في جميع المعابر البرية والجوية، عن المتحور الجديد.



وأشار إلى أن الأردني القادم من الدول الستة المعمم عليها سيخضع لحجر مؤسسي لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة.



وأكد البلبيسي أنه من المبكر جدا أن تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة في مواجهة المتحور الجديد "أوميكرون"، ولن يتم إغلاق المطار والحدود بسبب المتحور الجديد.

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