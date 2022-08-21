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الأحد، 21-08-2022 02:36 م

البلبيسي: لا إجراءات صحية جديدة مرتبطة بعودة المدارس

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي أنه لا إجراءات صحية جديدة مرتبطة بعودة الطلبة إلى المدارس.

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وقال البلبيسي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن استقرار الوضع الوبائي مرتبط بالالتزام بالإجراءات الوقائية ونسب التطعيم ضد كورونا.


وأضاف أن المطعوم آمن ويستطيع الأطفال في الفئة العمرية 5-17 سنة الحصول عليه لتعزيز المناعة ضد الفيروس وتخفيف الأعراض في حال التعرض للإصابة.


وأشار البلبيسي أن كل شخص يستطيع الحصول على الجرعة المعززة بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية، حيث أثبتت فوائدها في تعزيز المناعة وخاصة للأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة وكبار السن.


ودعا مسؤول ملف كورونا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وإلى ارتداء الكمامات وخاصة إذا كانت الأماكن مكتظة وإجراء فحص كورونا من خلال مراكز الفحص المنتشرة في جميع أنحاء المملكة في حال شعر أي شخص بالأعراض.


يشار إلى أن دوام الهيئات التدريسية بدأ اليوم الأحد 21 آب، على أن يكون دوام الطلبة 31 آب الجاري، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

 




 

 


 

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