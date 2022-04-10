الأحد 10-04-2022
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الأحد، 10-04-2022 05:00 م

البلبيسي: لا توجه لتقليل أعداد مراكز التطعيم في الأردن

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الوكيل الإخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أنه لا توجه لتقليل أعداد مراكز التطعيم في الأردن.

وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الجهات الرسمية لم تفكر بهذا الأمر على الرغم من انخفاض الإقبال على التطعيم خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه لا بديل عن التطعيم لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى أن اللقاحات تعطي مناعة للأجسام وتقلل من نسب الإصابات الحرجة والإدخالات إلى المستشفيات والوفيات.

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وكان البلبيسي أشار في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الإخباري"، إلى تراجع الإقبال على المطاعيم خلال شهر رمضان المبارك.


وبلغ عدد الأشخاص الذي تلقوا جرعات اللقاح خلال الأسبوع الوبائي 14 في الفترة 2-8 نيسان الحالي نحو 15639 مقارنة مع 34699 خلال الأسبوع 13 بنسبة انخفاض حوالي 55%.

 




 

 


 

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