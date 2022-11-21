البلبيسي: لا موعد محدد لأخذ مطعوم الإنفلونزا وفعاليته تمتد طوال الشتاء

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي أنه لا يوجد موعد محدد لأخذ مطعوم الإنفلونزا إلا أنه كلما أُخذ مبكرا كلما كانت فعاليته أكبر.

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن فعالية المطعوم تمتد طوال موسم الشتاء حتى يحصل الشخص على مطعوم جديد في السنة اللاحقة.



وأضاف أن أولوية وزارة الصحة في إعطاء مطعوم الإنفلونزا للأشخاص كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والمناعة المتدنية والأطفال صغار السن، لافتا إلى الإقبال للحصول على المطعوم جيد حتى الآن.



وأشار البلبيسي أنه يجب الحصول على المطعوم مع اقتراب فصل الشتاء وخاصة مع كثرة الأمراض التنفسية والالتهابات الرئوية خلال الشتاء.



وبيّن أن المطعوم مجاني بالكامل لدى وزارة الصحة فيما تتراوح أسعاره بيّن 8-10 دنانير في القطاع الخاص.



وكانت وزارة الصحة تسلمت خلال تشرين أول الماضي نحو 78 ألف جرعة من مطعوم الإنفلونزا الموسمية للعام الحالي، فيما ستتسلم الوزارة دفعات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.