البلبيسي: لا يمكن التنبؤ بمتحور جديد لكورونا خلال الشتاء وننصح بأخذ الجرعة الرابعة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إنه طالما أن فيروس كورونا موجود فان ظهور متحورات جديدة أمر وارد.

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وبيّن البلبيسي لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا يمكن التنبؤ بحدوث موجة جديدة من الفيروس خلال فصل الشتاء، منوها إلى أن الرصد هو ما يبيّن إذا ما توّلد متحور أم لا.



وحول جرعة المطعوم الرابعة، قال البلبيسي إننا ننصح بتلقي الجرعة الرابعة لمن مضى على تلقيه الجرعة الثالثة 6 أشهر وأكثر.



وأشار إلى أن الأردن مُستمر في إعطاء المطاعيم وإجراء الفحوصات، ويتابع بشكل مستمر تطورات الفيروس وما يطرأ عليه من تغييرات.



وشدد على أنه في حال رصد ارتفاع بعدد الإصابات سيتم اتخاذ الإجراء المناسب وإعادة نشر التقرير الأسبوعي.



وكان قد حذّر مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأميركي أنتوني فاوتشي، من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل.

