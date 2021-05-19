الأربعاء 19-05-2021
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الأربعاء، 19-05-2021 11:35 ص

البلبيسي لـ الوكيل : إعطاء لقاح فايزر للاطفال قيد الدراسة وننتظر موافقة الصحة العالمية

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي للوكيل الاخباري ان هناك توصيات عالمية وتقارير تشير الى امكانية اعطاء لقاح فايزر للاطفال خلال المرحلة القادمة . 

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واكد البلبيسي على ان وزارة الصحة تنتظر اعتماد هذه الدراسات عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية حتى يتم اجازتها في المملكة والبدء باعطاء الاطفال لقاح فايزر .

 

ولفت البلبيسي الى ان وزارة الصحة ستقوم فورا بالاجراءات المناسبة حيال اعطاء الاطفال لقاحات ضد كورونا في حال تم الاعتماد الرسمي من قبل منظمة الصحة العالمية . 

 

 

 




 

 


 

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