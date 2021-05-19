البلبيسي لـ الوكيل : إعطاء لقاح فايزر للاطفال قيد الدراسة وننتظر موافقة الصحة العالمية

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي للوكيل الاخباري ان هناك توصيات عالمية وتقارير تشير الى امكانية اعطاء لقاح فايزر للاطفال خلال المرحلة القادمة .

اضافة اعلان



واكد البلبيسي على ان وزارة الصحة تنتظر اعتماد هذه الدراسات عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية حتى يتم اجازتها في المملكة والبدء باعطاء الاطفال لقاح فايزر .

ولفت البلبيسي الى ان وزارة الصحة ستقوم فورا بالاجراءات المناسبة حيال اعطاء الاطفال لقاحات ضد كورونا في حال تم الاعتماد الرسمي من قبل منظمة الصحة العالمية .