البلبيسي: لم يدخل أي مصاب بـ"أوميكرون" للمستشفى.. والفحص يحتاج 6 ساعات لظهور النتيجة

الوكيل الاخباري - تستغرق الأدوات الجديدة التي يستخدمها الأردن للكشف عن المتحور الجديد “أوميكرون” نحو 6 ساعات لصدور نتيجة الفحص.

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وأكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن الفحوصات بالأدوات الجديدة تُجرى للحالات المشتبهة، الأمر الذي جنّبهم انتظار مدة قد تصل إلى 4 أيام لصدور نتيجة “أوميكرون”.



وفي حديثه لبرنامج “يا هلا” عبر “راديو هلا”، الإثنين، أشار إلى أن حالات الإصابة بالمتحور الجديد في تزايد عالمي، “ولا يمكن منعه من دخول الأردن بل نحاول تأجيل انتشاره”.



ووفق البلبيسي فإن كل الدلائل والمؤشرات الأولية تفيد بأن متحور “أوميكرون” أسرع انتشارا وأقل شدة في الأعراض ودخول المستشفيات من “دلتا”.



وعن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد، بين أنها وجع في الرأس وارتفاع خفيف في حرارة الجسم واحتقان في الحلق، منوها بأن الكثير من الحالات تصاب دون أعراض.



واستشهد بأن المصابين بالمتحور الجديد لم يدخل أي منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشددا على أن المطاعيم ساهمت في أن يكون انتشار “أوميكرون” أقل في الأردن مقارنة مع الدول الأخرى.



ولفت إلى تلقي 60% من الفئة المستهدفة لجرعتي المطعوم، وآملا ارتفاع النسبة إلى 75% خلال الفترة القادمة كما تطلب منظمة الصحة العالمية.