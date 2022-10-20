البلبيسي: متحورات فيروس كورونا لا تُشكل خطراً

الوكيل الإخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن متحورات فيروس كورونا لا تُشكل خطراً.

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وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم" إن أعداد حالات الإصابة في فيروس كورونا خلال الأسابيع الـ 8 الماضية في الأردن في تناقص مستمر، حيث تم تسجيل 620 حالة في الأسبوع الأخير ونسبة الإيجابية أقل من 6%، بالإضافة إلى وجود أقل من 10 حالات تتلقى العلاج في المستشفيات.



وأضاف أنه من المبكر قيام منظمة الصحة العالمية بالإعلان عن انتهاء الوباء، حيث لابد عليها التأكد من عدم وجود متحورات جديدة أو زيادة في أعداد الإصابات في دول العالم.