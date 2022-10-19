البلبيسي: منع ادخال الاطعمة مع المسافرين القادمين من لبنان إلى الأردن

الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي - كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي عن قرار بمنع ادخال الأطعمة مع المسافرين القادمين من لبنان الى الأردن ، أسوة بالقرار المتخذ للقادمين من سوريا بسبب الكوليرا.

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وأضاف البلبيسي لـ " الوكيل الإخباري" ان القرار يشمل القادمين من لبنان برا عبر سوريا او جواً ، منوهاً الى ان ذلك يأتي ضمن إجراءات الأردن المتخذة للحماية من مرض الكوليرا .



وبخصوص المسافرين قال إنه لا إجراءات جديدة، ويتم إجراء فحص لمن تظهر عليه أعراض وفقا للبروتوكول الصحي المتبع .



يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 وفيات ، و 80 حالة جديدة بالكوليرا ليبلغ العدد التراكمي في لبنان 169 إصابة.