الأربعاء 19-10-2022
الوكيل الاخباري

قرارات بالحبس لمدة سنة بحق صاحب مخبز ومفتش رسمي

منتدى الاستراتيجيات: الدخل السياحي للأردن يتأتى بشكل رئيسي من المغتربين

البلبيسي: منع ادخال الاطعمة مع المسافرين القادمين من لبنان إلى الأردن

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الوطني لمكافحة الأوبئة في حدود جابر لمتابعة إجراءات مواجهة الطوارئ الصحية

هام للباحثين عن عمل .. أكثر من 20 ألف وظيفة في الأردن - رابط

مهيدات: المخزون الاستراتيجي للأدوية مستقر

وفاة خمسينية إثر حادث سقوط بمنزلها في إربد

المشايخ: ممثل حماس السابق في السعودية بطريقه إلى عمّان بعد الإفراج عنه

الكوفحي: إزالة سوق الحسبة وتطويرها من جديد قبل الشتاء

الأربعاء، 19-10-2022 01:18 م

البلبيسي: منع ادخال الاطعمة مع المسافرين القادمين من لبنان إلى الأردن

2514eaf5-136d-422a-8eba-b90bf4dbc840


الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي - كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي عن قرار بمنع ادخال الأطعمة مع المسافرين القادمين من لبنان الى الأردن ، أسوة بالقرار المتخذ للقادمين من سوريا بسبب الكوليرا.

اضافة اعلان


وأضاف البلبيسي لـ " الوكيل الإخباري" ان القرار يشمل القادمين من لبنان برا عبر سوريا او جواً ، منوهاً الى ان ذلك يأتي ضمن إجراءات الأردن المتخذة للحماية من مرض الكوليرا .


وبخصوص المسافرين قال إنه لا إجراءات جديدة، ويتم إجراء فحص لمن تظهر عليه أعراض وفقا للبروتوكول الصحي المتبع . 

يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 وفيات ، و 80 حالة جديدة بالكوليرا ليبلغ العدد التراكمي في لبنان 169 إصابة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9388

شمول العاملين بالمؤسسات بشكل جزئي في الضمان اعتبارا من الخميس

Image1_1120191617020377880874

قرارات بالحبس لمدة سنة بحق صاحب مخبز ومفتش رسمي

634fcfdae98f7

منتدى الاستراتيجيات: الدخل السياحي للأردن يتأتى بشكل رئيسي من المغتربين

0L5A1068

1217 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

634fb914ee648

الوطني لمكافحة الأوبئة في حدود جابر لمتابعة إجراءات مواجهة الطوارئ الصحية

فرص عمل

هام للباحثين عن عمل .. أكثر من 20 ألف وظيفة في الأردن - رابط

أخبار متعلقة
6347d64ce9733

البلبيسي ينفي تسجيل 3 إصابات كوليرا في الأردن

383380_48_1664694692

وزير صحة أسبق يُقدم مقترحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا

jordan-coronavirus-nurse-heart-RTS37P1U-HiRes

البلبيسي: وقف الإعلان عن عدد اصابات كورونا الاسبوعية

تنزيل (2)

البلبيسي يطمئن الأردنيين: الكوليرا بعيدة عنا

632fe040aa2b8

الحنيفات: مستعدون لاستضافة مرصد إقليمي للأمن الغذائي

632d9fd191fc7

الأردن يُعزي بحادثة غرق مركب قبالة السواحل السورية