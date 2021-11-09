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الثلاثاء، 09-11-2021 02:46 م

البلبيسي: ننتظر الموافقة الأمريكية على دواء فايزر الجديد

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الوكيل الإخباري – خاص – قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أن الوزارة تنتظر موافقة مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية على تصنيع دواء فايزر الجديد "باكسلوفيد".

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ونفى البلبيسي في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء أي توجه للوزارة لحجز كميات من هذا الدواء، مشيرا إلى أنه بعد حصول "باكسلوفيد" على موافقة السُلطات الصحية في الولايات المتحدة ستراقب الوزارة فعاليته على المرضى في الدول التي حجزت كميات منه بالفعل مثل بريطانيا واميركا.


وكانت شركة فايزر أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن الاختبارات السريرية التي أجريت لأول حبة من نوعها أنتجتها لعلاج مرضى كورونا، تظهر أنها عالية الفعالية.


ونجح الدواء الذي أطلق عليه "باكسلوفيد" بنسبة 89% في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بـ"كوفيد 19"، والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد.

 

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