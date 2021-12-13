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البلبيسي : وزارة الصحة تتابع المعزولين في الفنادق

الإثنين، 13-12-2021 05:15 م

البلبيسي : وزارة الصحة تتابع المعزولين في الفنادق

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أكد المستشار في رئاسة الوزراء ومسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن وزارة الصحة تتابع المعزولين في الفنادق من المشتبه باصابتهم بمتحور "اوميكرون"، وتقوم بسحب عينات منهم وفحصها بشكل مستمر.
 
وبيّن البلبيسي في تصريحات صحفية أن الوضع الوبائي في الأردن جيد، حيث انخفضت نسبة زيادة الاصابات في الأسبوع الحالي إلى (10%) مقارنة مع الأسابيع الماضية.

ولفت البلبيسي إلى أن وزارة الصحة تقوم بتجديد البروتوكول العلاجي حسب تطورات العلاج العالمية.

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