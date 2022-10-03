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الإثنين، 03-10-2022 02:08 م

البلبيسي: وقف الإعلان عن عدد اصابات كورونا الاسبوعية

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أنه اعتباراً من الاسبوع السابع لن يتم إصدار تقرير وباء كورونا.اضافة اعلان


وأكد البلبيسي لـ " الوكيل الاخباري" أن هذا الإجراء يأتي في ظل انخفاض أعداد الإصابات المُسجلة بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية ما لم يجد جديد.

وأضاف أنه خلال الأسبوع الماضي سُجل 1300 حالة فقط، بمعدل 30-40 حالة كل  يوم ، مؤكداً أن هذا الرقم يشكل تراجعاً كبيرا عما كان عليه خلال فترات سابقة. 

وشدد البلبيسي على أن عدم إصدار التقرير لا يعني أن الوباء انتهى في الأردن، قائلاً: منظمة الصحة العالمية ما زالت تعتبر أن الوباء موجوداً".

 




 

 


 

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