البلبيسي يتحفظ عن الاجابة بشأن لقاح كورونا

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- تمنع الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، عن الاجابة بشأن مرضى تسمم الدم.

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وقال البلبيسي لـ "الوكيل الإخباري" إنه يتحفظ عن الاجابة حول ما اذا كان مرضى تسمم الدم قادرين على أخذ لقاح كورونا أم لا.

ومن جهته قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن مصابي تسمم الدم ليس من الفئة الممنوعة من أخذ المطعوم. للاطلاع على تفاصيل الخبر (اضغط هنا).

ومن جهة اخرى أشار مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار البلعاوي إلى إن مرضى تسمم الدم لا يجوز لهم أخذ لقاحات كورونا كافة بأي شكل من الأشكال، وذلك لان اللقاح سيُحدث استجابة مناعية مما يؤدي إلى أعراض جانبية تزيد حالة تسمم الدم سوءًا. للاطلاع على تفاصيل الخبر (اضغط هنا).

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