البلبيسي يتوقع ارتفاع إصابات الإنفلونزا الموسمية في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

توقع مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس الإنفلونزا في الأردن وفي جميع أنحاء العالم خلال فصلي الخريف والشتاء. اضافة اعلان





وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع إصابات الإنفلونزا خلال العام الحالي يعود إلى رفع القيود التي اتخذتها الدول ومنها الأردن للحد من انتشار فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها.



وأضاف أن فيروسات الإنفلونزا تنتشر خلال الخريف والشتاء وظهورها في الوقت الحالي هو أمر طبيعي.



ودعا البلبيسي الأشخاص كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والمناعة المتدنية والأطفال صغار السن إلى الحصول على مطعوم الإنفلونزا الموسمية، لافتا إلى أن فعالية المطعوم تقي من مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا.



وكانت وزارة الصحة تسلمت خلال تشرين أول الماضي نحو 78 ألف جرعة من مطعوم الإنفلونزا الموسمية للعام الحالي، فيما ستتسلم الوزارة دفعات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

