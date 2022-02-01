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الثلاثاء، 01-02-2022 06:19 م

البلبيسي : يجب التقيد والالتزام الحقيقي بلبس الكمامة

كورونا الوكيل


 الوكيل الاخباري - دعا مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي،المواطنين إلى تعزيز الثقافة المجتمعية، وتقدير الظروف الحالية بارتفاع عدد الإصابات، من خلال التقيد والالتزام الحقيقي بلبس الكمامة للمحافظة على صحة المرضى المتواجدين على أسرة الشفاء والكوادر الطبية، مضيفا أنه يلاحظ أن المراجعين والمرافقين غير متقيدين بلبس الكمامة مما يشكل تماسا مع أمن المستشفى.

 وشدد على مراجعة مستشفى الإسعاف والطوارئ للحالات الطارئة فقط، بوجود مرافق واحد مع المريض، مبينا أن عيادات طب الاسرة تعمل من الساعة 4 إلى الساعة 11 حالات غير طارئة. 

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