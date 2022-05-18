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الأربعاء، 18-05-2022 03:21 م

البلبيسي يستبعد تأثر الأردن بارتفاع إصابات كورونا في الصين وكوريا الشمالية

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الوكيل الإخباري - استبعد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي وجود أي مخاوف من تأثر الأردن وبائيا بسبب انتشار الفيروس في الصين وكوريا الشمالية في الوقت الحالي.

وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن المتحورات الموجودة في تلك البلدان هي المعروفة لدينا أي متحور "أوميكرون" والذي انتشر سابقا في المملكة وأصبح السائد حاليا بعد أن كانت سلالة "دلتا" هي السائدة لفترات طويلة.

وأضاف أن الأردن حقق نجاحا كبيرا في التعامل مع الجائحة ومكافحة الفيروس والحد من انتشاره بشكل كبير، وكذلك الأمر في ملف التطعيم ضد كورونا.

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وأشار البلبيسي إلى أنه وبالرغم من الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا فإن الحاجة إلى اتباع الوسائل الوقائية وارتداء الكمامة في الأماكن المكتظة ما زالت ضرورية بالإضافة إلى تلقي جرعات التطعيم لتعزيز مناعة الجسم ضد الفيروس.

ودعا الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة وكبار السن إلى الحصول على الجرعات المعززة لما تشكله من حماية ضد الفيروس والتقليل من الإصابات الخطرة.

وبيّن أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة الوحيدة المخولة في إعلان انتهاء الجائحة، ولا يمكننا إعلان انتهاء الوباء كدولة بشكل منفرد.


وتعاني كل من الصين وكوريا الشمالية في الوقت الحالي من وجود تفشي كبير للفيروس، وخاصة الأخيرة التي أعلنت قبل أيام تسجيل أولى الإصابات والوفيات بكورونا بعد مضي نحو عامين من بدء الجائحة.


 




 

 


 

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