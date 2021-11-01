الإثنين 01-11-2021
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الإثنين، 01-11-2021 03:17 م

البلبيسي يعلق على ارتفاع اصابات كورونا بالمدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا د.عادل البلبيسي ، ان ما يدار حول إغلاق المدارس في المملكة غير صحيح .

وقال لموقع الوكيل الاخباري ان وزارتي الصحة والتربية وكل الجهات المعنية لا تفكر في ذلك حتى وان كان على المدى البعيد . 

 وكانت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات قالت في تصريحات صحفية امس إن المدارس سجلت 700 إصابة  كورونا في يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين وهو العدد الأعلى .

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