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الإثنين، 11-04-2022 11:22 ص

البلبيسي يكشف سبب تأخر وصول دواء كورونا إلى الأردن

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الوكيل الإخباري - كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي سبب تأخر وصول دواء فايزر لعلاج فيروس كورونا.

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن تأخر وصول الدواء حتى الآن يعود لشركة فايزر، علما بأن الاتفاق مع الشركة كان يقضي بوصول أول شحنة نهاية آذار الماضي.

 

وأضاف أن الحكومة لم تتراجع عن شراء الدواء وتأمينه للمصابين بالفيروس، مؤكدا أهمية الدواء في علاج كورونا خلال الأيام الخمسة الأولى بعد ظهور الأعراض.

 

وتوقع البلبيسي وصول الدواء خلال الأسبوع الحالي، على أن يتم إعطائه للمصابين بناءً على حالتهم الصحية من خلال مستشفيات وزارة الصحة.

 

يشار إلى أن الشحنة الأولى من الدواء التي ستصل تكفي لعلاج 2500 مصاب بكورونا، فيما تكفي الكمية المتعاقد عليها لعلاج نحو 8 آلاف شخص.

 

وكانت المؤسسة العامة للغذاء الدواء أعلنت، شباط الماضي، عن منح الإجازة الطارئة لاستخدام دواء شركة فايزر Paxlovid المضاد لفيروس كورونا على شكل أقراص، وذلك بعد خضوع الملفات الفنية الخاصة بالدواء للدراسة والتقييم من قبل اللجان الفنية المختصة في المؤسسة واستيفائها كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لإثبات مأمونيتها وفعاليته.

يذكر أن دواء Paxlovid يحتوي على المادتين الفعالتين 150mg of nirmatrelvir – 100 mg of ritonavir ولا يصرف إلا بوصفة طبية لعلاج حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا لدى الأشخاص البالغين (18 عام فما فوق) ولا يستخدم للحوامل والمرضعات حسب المعلومات الموضحة في نشرة الدواء الداخلية.

 




 

 


 

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