البلبيسي يكشف عن قرارات حكومية جديدة للتعامل مع جائحة كورونا

الوكيل الاخباري - قال مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي الخميس إنه بإمكان من تلقى الجرعة الثانية قبل 3 شهور أخذ الجرعة الثالثة.



وأضاف البلبيسي لقناة المملكة الخميس، أن الهدف من الجرعة الثالثة الحماية من متحور أوميكرون.



وعن احتفالات رأس السنة، أكد أن كافة المشاركين يجب أن يكونوا متلقين لجرعتي اللقاح ومعهم فحص كورونا قبل 48 ساعة.



أما بخصوص القادمين للأردن من الخارج، شدد على أن أي شخص قادم يجب أن يحضر فحص "بي سي آر" حتى لو كان متلقي لجرعتي اللقاح.

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