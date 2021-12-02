الوكيل الإخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي أنه لم يتم بحث اتخاذ أي قيود أو إجراءات على الدول التي اكتشف فيها المتحور الجديد "أوميكرون".

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يتم اكتشاف أي إصابة بالمتحور الجديد في الأردن حتى الآن، مضيفا أنه تم فحص عينات اختبارات كورونا كانت قد أجريت خلال 14 يوما ماضية ولم يتم اكتشافه.



وأشار إلى أنه في حال اكتشاف أي حالة يتم الاستقصاء حولها ومعرفة مصدرها ومن أين دخلت وكيف وعدد المخالطين لها واتخاذ الإجراءات بناءً على ذلك بما فيها الحجر تفاديا لانتشار الفيروس.



وبيّن البلبيسي أن الأردن على تواصل يومي مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة أي معلومات جديدة بشأن الفيروس والمتحورات وكيفية التعامل معها.



وأعلنت كل من السعودية و الاحتلال الاسرائيلي اكتشاف إصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون"، فيما يسود القلق أنحاء العالم في ظل شح المعلومات المتوفرة عنه والشكوك بشأن فعالية اللقاحات الحالية ضده.



وحذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردنيين من خطورة فيروس كورونا، مؤكدا أن الوباء لم ينتهي بعد في الأردن والعالم.



وقال المركز إن المتحور الجديد أعاد القلق للعالم، كما يعرف عنه بأنه سريع الانتشار ويصيب فئة الشباب، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت إن تفشي المتحورات من كورونا يعني أن الفيروس لا يزال خطرا.



ودعا المواطنين الأردنيين والمقيمين على أرض المملكة بضرورة تلقي جرعتين من مطعوم كورونا، وعلى من مضى 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية أن يتلقى الجرعة الثالثة، وذلك لرفع المناعة ضد كوفيد 19.



كما دعا إلى ضرورة الإلتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والالتزام بسُبل الوقاية كافة.