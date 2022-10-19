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الأربعاء، 19-10-2022 09:55 ص

البلبيسي ينفي تسجيل 3 إصابات كوليرا في الأردن

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الوكيل الإخباري - رصد - نفى مستشار الصحة في رئاسة الوزراء الدكتور عادل البلبيسي، ما يشاع عن تسجيل 3 حالات بمرض الكوليرا في المملكة. اضافة اعلان


وبين البلبيسي، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد حالات اشتباه بمرض الكوليرا وتبين خلوها من المرض، مؤكداً انه حتى الآن لم يسجل في الأردن أي إصابة مؤكدة بالكوليرا. 

واستبعد أن يحدث انتشار واسع للكوليرا في الأردن، موضحاً أنه قد يتم تسجيل إصابات فردية. 

وأشار البلبيسي إلى أن المهم الآن هو تفعيل عملية الرصد والرصد النشط، وذلك من خلال الرصد الوبائي، عبر متابعة أي زيادة في حالات الاسهال، إلى جانب الرصد المخبري الخاص برفع نسبة فحص عينات الاسهال من 25 - 50%.

وشدد على أهمية مراقبة المياه والغذاء لأن المرض ينتقل بهما، موضحاً أن المياه التي تصل للمواطنين آمنة والمواد الغذائية عليها رقابة صارمة، وآخرها قرار منع إدخال أي مواد غذائية غير معلبة من سوريا. 

ونوه البلبيسي إلى أن مكافحة دخول الكوليرا تتطلب جهد جماعي من مختلف الجهات المعنية لتنسيق الجهود ومنع دخول أي حالة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال اكتشاف حالة.

 




 

 


 

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