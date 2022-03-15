البلبيسي: 108 أطفال تحت 12 عاما تلقوا لقاح كورونا بدون أعراض جانبية

الوكيل الإخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أن الأطفال في الفئة 5-11 عاما والذين تلقوا لقاح فايزر مؤخرا لم يعانوا من أي أعراض جانبية.

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإقبال على تطعيم الأطفال ما زال ضعيفا، داعيا أهالي الأطفال إلى إعطائهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا لحماية أبنائهم.



وأضاف أنه لا يوجد توجه حاليا لفتح مراكز جديدة لتطعيم الأطفال وخاصة الفئة 5-11 عاما في المحافظات وذلك بسبب الإقبال الضعيف.



وأشار البلبيسي إلى أنه تم تطعيم نحو 108 طفلا في هذه الفئة خلال أسبوعين، موضحا أن فتح مراكز جديدة دون وجود أي إقبال يعد هدرا للكوادر والجهد والوقت.



وحث المواطنين على تلقي المطاعيم بكافة أنواعها والحصول على الجرعة الثالثة المعززة لمن مضى على تلقيه جرعتي اللقاح ثلاثة أشهر لما لها من فعالية كبيرة في تعزيز مناعة الأجسام ضد الفيروس.



وكان تلقى نحو 108 طفلا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما حتى الأحد الماضي، وذلك في المركز المخصص لهذه الغاية بالمدينة الرياضية في عمّان.



