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البلبيسي : 33% من اصاباتنا بمتحور اوميكرون

الثلاثاء، 11-01-2022 08:11 م

البلبيسي : 33% من اصاباتنا بمتحور اوميكرون

مبنى رئاسة الوزراء - Copy


الوكيل الاخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن نسبة تسجيل إصابات أوميكرون في الأردن وصلت إلى 33% من بين العينات الإيجابية التي تفحص يوميًّا.

وفي حديث للتلفزيون الأردني، الثلاثاء، كشف عن أن وزارة الصحة ستغير من البروتوكول الصحي للتعامل مع الإصابات بكورونا وستتخذ قرارا يوم غد بتخفيض مدة العزل للمصابين بكورونا إلى 7 أيام لمن لا يحملون أعراضا و10 أيام للذين يحملون أعراضا.

ولفت إلى دراسة أولية في الأردن تشير إلى أن نسبة المصابين بكورونا دون أعراض تتراوح بين 50-60%، مؤكدا الاستمرار بالفحوصات العشوائية ولمخالطي المصابين.

وألمح إلى تفكير في إدراج أخذ الجرعة الثالثة في أوامر الدفاع “لكن ليس في الوقت الحالي”.

ونوه بتطعيم 120 ألف بالجرعة الأولى، و100 ألف بالثانية و60 ألف بالثالثة، لافتا إلى أن إجمالي عدد متلقي الجرعة الثالثة وصل إلى 341 ألف من أصل 3.5 مليون مضى على تلقيهم جرعتي اللقاح أكثر من 3 أشهر.

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