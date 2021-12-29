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الأربعاء، 29-12-2021 11:57 ص

البلبيسي: 4 محافظات سجلت إصابات أوميكرون المثبتة

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الوكيل الإخباري- كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن التوزيع الجغرافي لإصابات " أوميكرون " التي سجلت في الأردن تركزت على 4 محافظات وهي: عمان، وإربد، والزرقاء، والعقبة. 

وبين البلبيسي لـ " الوكيل الإخباري" أن النسبة الأكبر من اعداد الإصابات سُجلت في العاصمة عمان. 

وأوضح أن اعمار الذين ثبت اصابتهم بـ "أوميكرون" في الأردن متباينة، ومن مختلف الفئات العمرية، مشيرا إلى أنهم يتمتعون بصحة جيدة ويتبعون بروتوكولات علاجية واضحة.

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وحول الدواء الجديد المضاد لكورونا، قال البلبيسي إنه إذا اقر استخدام هذا الدواء، فإنه سيعلن عن بروتوكول علاجي واضح يختلف عن ما كان عليه استخدام اللقاح.


وأكد أنه سيكون هناك تصنيف أولويات لتلقى هذا الدواء، موضحاً أنّ كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة سيكونون على رأس الاولية.

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