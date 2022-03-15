البلبيسي: 95% من إصابات كورونا في الأردن تعود لمتحور أوميكرون

الوكيل الإخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أن 95% من إصابات فيروس كورونا المكتشفة في الأردن تعود لمتحور أوميكرون. اضافة اعلان





وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن متحور أوميكرون هو المتحور السائد لفيروس كورونا في المملكة.



وأضاف أن أوميكرون يتميز بأنه أقل شدة في حدة الأعراض وأكثر سرعة في الانتشار من متحور دلتا الذي كان سائدا فيما سبق.



وأشار البلبيسي إلى أن نسب الدخولات إلى المستشفيات وأعداد الوفيات أقل بكثير مما كان وقت انتشار متحور دلتا الذي يتسم بالشراسة والقوة.



وبيّن أن اللقاحات الموجودة في الأردن وحملات التطعيم كان لها الأثر الكبير في السيطرة على الفيروس، داعيا المواطنين إلى تلقي جرعتي اللقاح المضاد لكورونا والحصول على الجرعة الثالثة لتعزيز المناعة.



وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" في المملكة في كانون أول الماضي لشخص قادم من جنوب افريقيا.



