الثلاثاء 08-12-2020
الوكيل الاخباري

مقطع فيديو ينتشر في زمن قياسي وأردنيون غاضبون

أسعار الذهب الثلاثاء 8/12/2020

وفيات الثلاثاء 8/12/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

فرصة لسقوط الأمطار الثلاثاء

203 وفيات بكورونا في تركيا و145 بأوكرانيا

وزير الصحة يكشف أولوية إعطاء لقاح كورونا بالاردن

الأردن سيزود العراق بالكهرباء في 2022

الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

قرار أممي يؤكد على الموقف الأردني من مدينة القدس القديمة وأسوارها

الثلاثاء، 08-12-2020 09:30 ص

البلقاء التطبيقية الأولى محليا بهذا المجال

1607412310316


الوكيل الإخباري - حصلت جامعة البلقاء التطبيقية على الترتيب الأول محليا، والثاني عربيا في تصنيف الجامعات الخضراء لعام 2020، بعد جامعة الملك عبدالعزيز السعودية.

اضافة اعلان

وحلت الجامعة بالمرتبة (72) عالميا، من ضمن 922 جامعة عالمية تم ترشيحها لهذا التصنيف، متقدمة 34 مرتبة عن العام الماضي.


ويهدف تصنيف الجامعات الخضراء، إلى تحفيز الجامعات على إقرار السياسات وتطبيق البرامج الخاصة بثلاثة محاور رئيسية هي "الاجتماعي، و البيئي، والاقتصادي" وضمان استدامة الجهود للتصدي للتحديات التي تواجه العالم.


ويحتوي التصنيف على ستة معايير رئيسية هي "البنية التحتية، والطاقة وتغير المناخ، والنفايات، والمياه، والنقل، والتعليم والبحث العلمي" حيث يضم كل معيار منها مجموعة من المؤشرات التفصيلية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202015174319445699397

توضيح من التربية بشأن الامتحان التكميلي

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

إغلاق 1064 محلاً تجارياً لمخالفتها أمر الدفاع 20

1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

48 ألف إصابة نشطة بكورونا في الأردن

2202025221440607276856

اجتماع أردني قبرصي يوناني في عمّان اليوم

3202020221921905877151

تصريح جديد لوزير التربية بشأن عودة الطلبة للمدارس

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

بسبب كورونا .. تعليق دوام هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية غداً

أخبار متعلقة
420201125429562347287

هام لطلبة الجامعات حول التعلم عن بعد

420201125429562347287

توضيح حول أسئلة الامتحانات في الجامعة الأردنية

1f101148-8091-4e7b-944a-37bcc98ba26a

توضيح حكومي حول تصويت أشخاص يرتدون زيا عسكريا

edd41297-1a1c-47ed-a60c-5810e208e7a6 (1)

وزير البيئة يدعو الناخبين للإدلاء بأصواتهم

5d3370a9-c4f4-43dd-9846-002b0bc952e1

المومني: لا ملاحظات من شأنها التأثير على الانتخابات

11202082096953895503

إصابات كورونا ترتفع مجددا بالاردن