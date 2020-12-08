البلقاء التطبيقية الأولى محليا بهذا المجال

الوكيل الإخباري - حصلت جامعة البلقاء التطبيقية على الترتيب الأول محليا، والثاني عربيا في تصنيف الجامعات الخضراء لعام 2020، بعد جامعة الملك عبدالعزيز السعودية.

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وحلت الجامعة بالمرتبة (72) عالميا، من ضمن 922 جامعة عالمية تم ترشيحها لهذا التصنيف، متقدمة 34 مرتبة عن العام الماضي.



ويهدف تصنيف الجامعات الخضراء، إلى تحفيز الجامعات على إقرار السياسات وتطبيق البرامج الخاصة بثلاثة محاور رئيسية هي "الاجتماعي، و البيئي، والاقتصادي" وضمان استدامة الجهود للتصدي للتحديات التي تواجه العالم.



ويحتوي التصنيف على ستة معايير رئيسية هي "البنية التحتية، والطاقة وتغير المناخ، والنفايات، والمياه، والنقل، والتعليم والبحث العلمي" حيث يضم كل معيار منها مجموعة من المؤشرات التفصيلية.



