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الجمعة، 17-09-2021 12:13 ص

البلقاء التطبيقية الأولى محليا في تصنيف التايمز للجامعات العلمية

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الوكيل الاخباري - حلت جامعة البلقاء التطبيقية بالمرتبة الأولى محليا وضمن الفئة (301 - 400) عالميا في حقل العلوم الفيزيائية، في تصنيف التايمز العالمي للجامعات للحقول العلمية الذي أعلنت نتائجه الخميس بمشاركة 1227 جامعة حققت شروط التأهل لهذا التصنيف.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عبدالله سرور الزعبي إن هذا الإنجاز يعتبر غير مسبوق ويعزز من المكانة العالمية التي أصبحت تتمتع بها الجامعة على مختلف الأصعدة.

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