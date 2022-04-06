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الأربعاء، 06-04-2022 04:58 م

البلقاء التطبيقية: بحث تخصيص مبان لكلية العمارة في وسط السلط

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، مع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، اليوم الأربعاء، إمكانية تخصيص مبان في وسط المدينة التراثي؛ لإنشاء كلية لهندسة العمارة.

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وبين العجلوني أن الجامعة تدرس تحويل قسم هندسة العمارة في الجامعة إلى كلية متكاملة، مبديا استعداد الجامعة للتعاون مع البلدية لاختيار الموقع في الوسط التراثي، الأمر الذي سيوفر فرص عمل جديدة للشباب وإقامة فنادق.


وأضاف العجلوني أنه سيتم العمل على إنشاء قسم دبلوم صيانة سيركز على الحرف اليدوية التقليدية التي تعكس إرث المدينة وإنشاء كليات دبلوم لتلك الحرف، بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى.


من جهته، أكد الحياري استعداد البلدية للتعاون في هذا المشروع الذي سيعمل على إحياء الموقع الذي يتم اختياره ومحيطه و سيعزز الجذب السياحي والاستثماري وينشط الحركة التجارية في وسط مدينة السلط، مبينا أن بلدية السلط تتطلع للتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية في إعداد الدراسات للمشاريع التنموية والحلول المرورية.

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