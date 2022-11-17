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الخميس، 17-11-2022 09:48 ص

البلقاء التطبيقية: بدء الامتحان العملي للشامل السبت

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الوكيل الاخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني عن بدء فعاليات الامتحان العملي للدورة الشتوية لعام 2023م ابتداء من يوم السبت الموافق 19/11/2022م وتستمر حسب المواعيد التي أعلنت عنها الجامعة على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة حتى يوم الخميس الموافق 24/11/2022م.اضافة اعلان


وأكد الدكتور العجلوني ان الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع ان يتقدم له (3728) طالب وطالبة من (51) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على (69) برنامجاً دراسياً حسب الخطط الدراسية الجديدة.

وقد تم اعتماد (34) مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان (140) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (450) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور العجلوني إن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الشتوية لعام 2023م بلغ (5691) طالبا وطالبة موزعين على (98) تخصصاً، منهم (3297) طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و(1737) طالب وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و (468) طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و(189) طالب وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.

 




 

 


 

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