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الأحد، 18-12-2022 03:07 م

البلقاء التطبيقية: تخفيض رسوم الدراسات العليا للطلبة الاجانب

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة معالي الدكتور أميه طوقان وبحضور أعضاء المجلس ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني الموافقة على معاملة الطلبة العرب معاملة الطلبة الأردنيين في برامج الدراسات العليا من ناحية الرسوم الدراسية، وخفض رسوم الدراسات العليا للطلبة الاجانب في البرنامج الدولي إلى ٢٠٠ دولار بدلا من ٣٥٠ دولار لرسوم الساعات الدراسية. 

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وقال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني، بأن هذا القرار جاء  حرصا من الجامعة على استقطاب الطلبة من العرب للدراسة في الجامعة  لتمكين وتشجيع الطلبة من الدول العربية والدول الصديقة من الالتحاق في برنامج الدراسات العليا / الماجستير التي تطرحها جامعة البلقاء التطبيقية في كافة كلياتها.


وشدد الدكتور العجلوني على أهمية تركيز كافة الجهود الوطنية على استقطاب الطلبة الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة من خلال توفير كافة الامكانيات والتسهيلات لدراسة الطلبة الوافدين في جامعاتنا الوطنية عامة وفي جامعة البلقاء التطبيقية بشكل خاص، تنفيذا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في جعل الأردن مقصدا للطلبة العرب في تلقي تعليمهم ولتكون جامعاتنا منارة للعلم والمعرفة. 


 




 

 


 

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