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الأحد، 05-03-2023 08:04 م

البلقاء التطبيقية تشارك في ورشة علمية بجامعة لاكويلا الإيطالية

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الوكيل الاخباري - شارك فريق بحثي من جامعة البلقاء التطبيقية في ورشة العمل والندوة العلمية التي نظمتها جامعة لاكويلا الإيطالية ضمن مشروع تطبيق النظم الرقمية لتفعيل دور الجامعة المدني الممول من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مختبرات بحثية باستخدام التطبيقات الرقمية في مراقبة وضبط جودة المياه واستغلال التراث الثقافي المحلي لخدمة المجتمعات وتفعيل دور الجامعة في دعم الاقتصاد الرقمي المحلي.

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