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البلقاء التطبيقية تعلن أرقام جلوس طلبة الشامل للدورة الربيعية

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الإثنين، 13-05-2024 01:26 م

البلقاء التطبيقية تعلن أرقام جلوس طلبة الشامل للدورة الربيعية

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أعلن مدير وحدة التقييم في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين السرحان إن الامتحان النظري للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورته الربيعية للعام الحالي سيبدأ الأسبوع المقبل والذي يصادف 22/5/20124. 

وقال السرحان لـ "الوكيل الإخباري" إن أرقام جلوس طلبة الشامل ستكون متاحة اليوم ، مبينا أن الاستعلام عن رقم الجلوس ومركز الامتحان ومكان الامتحان من موقع وحدة التقييم والامتحانات .

وبين أنه يمكن للطالب الحصول على بطاقة الجلوس من خلال مراجعة مسجلي الكليات للحصول نسخة ورقية مثبت عليها كافة البيانات المتعلقة  بالامتحان

وكشف أن عدد الطلبة الذين سيتقدمون لـ "للامتحان الشامل" يبلغ 6375 طالباً وطالبة.

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