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الأحد، 14-07-2024 11:50 ص

البلقاء التطبيقية تعلن عن بدء تقديم طلبات الإنتقال الداخلية والخارجية

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الوكيل الاخباري- اعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن بدء تقديم طلبات الإنتقال الداخلية والخارجية لمرحلة البكـالوريـوس على الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2024 وذلك اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 8/8/2024 حيث سيكون تقديم طلبات الإنتقال إلكترونياَ.

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وقال جامعة البلقاء التطبيقية ان طلبات الإنتقال الداخلية (خاص بطلبة جامعة البلقاء التطبيقية فقط) يتم تقديم طلبات الإنتقال من تخصص الى آخر أو من كلية الى أخرى إلكترونياً من خلال شاشة تسجيل الطالب الإلكترونية, وبعد ذلك يتم تسديد مبلغ مالي بقيمة (10) دنانير من خلال إي فواتيركم. 


وأضافت ان طلبات الإنتقال الخارجية (خاص بطلبة الجامعات الرسمية الأخرى) حيث يتم تقديم طلبات الإنتقال الخارجية إلكترونياً وسيكون خاص فقط بطلبة (البرنامج العادي (التنافس) – نفقة خاصة) والراغبين بالإنتقال من الجامعات الرسمية الأخرى الى جامعة البلقاء التطبيقية من خلال الموقع الرسمي للجامعة  (www.bau.edu.jo) بإستخدام الرابط التالي (https://application.bau.edu.jo/stapp/index.jsp).

 


 




 

 


 

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