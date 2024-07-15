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الإثنين، 15-07-2024 10:12 ص

البلقاء التطبيقية تعلن عن بشرى سارة لطلبتها

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الوكيل الاخباري- اعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية بان مجلس العمداء في الجامعة وافق على منح طلبة الدرجة الجامعية المتوسطة والمفصولين، فصلاً استثنائياً وحسب ما يلي :-

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1. الطلبة الذين التحقوا بالدراسة في بداية الفصل الدراسي الثاني (2023-2024) والذين تقع معدلاتهم التراكمية بين ( 45.0% ـ 49.9%) بنهاية الفصل الدراسي المذكور، فصلاً استثنائياً هو الفصل الصيفي (2023-2024) على أساس الدراسة الخاصة، على ان يرفعوا معدلاتهم التراكمية لغاية (55%) بنهاية الفصل الصيفي (2023/2024) وإلا أعتبر الطالب مفصولاً من تخصصه بنهاية ذلك الفصل.


2. منح بقية الطلبة الذين تقع معدلاتهم التراكمية بين ( 50.0% ـ 54.9%) بنهاية الفصل الدراسي الثاني (2023-2024) فصلاً استثنائياً هو الفصل الصيفي (2023-2024)، على أساس الدراسة الخاصة، على ان يرفعوا معدلاتهم التراكمية لغاية (55%) بنهاية الفصل الصيفي (2023-2024) وإلا أعتبر الطالب مفصولاً من تخصصه بنهاية ذلك الفصل.


3. منح طلبة الدرجة الجامعية المتوسطة والمفصولين بنهاية الفصل الدراسي الاول (2023-2024)، ولم يتمكنوا من تسجيل الفصل الدراسي الثاني (2023-2024) كفصل استثنائي، بمنحهم الفصل الصيفي (2023-2024) فصلاً استثنائياً على أساس الدراسة الخاصة، وحسب الفئة للمعدلات التراكمية التي فصلوا عليها وهي فئة (45.0٪-49.9٪) للطلبة الذين قبلوا على الفصل الدراسي الاول (2023-2024) وفئة (50.0٪-%54.9) لباقي الطلبة على ان يقوموا برفع معدلاتهم التراكمية لغاية (55%) بنهاية الفصل الصيفي (2023-2024) وإلا أعتبر الطالب مفصولاً من تخصصه بنهاية ذلك الفصل.


 




 

 


 

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