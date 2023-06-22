البلقاء التطبيقية تعلن مواعيد الامتحان الشامل وبدء التسجيل للدورة الصيفية 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية بدء التسجيل للدورة الصيفية 2023 لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/7/2. اضافة اعلان





وقالت الجامعة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن التسجيل سيستمر حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/18.



وأضافت أن الامتحانات العملية للدورة الصيفية لعام 2023 ستبدأ اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 2023/7/27، ولغاية نهاية دوام يوم الأحد الموافق 2023/8/6.



وأشارت الجامعة إلى أن جميع الامتحانات العملية والنظرية ستبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، على أن تقوم وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة بتوزيع الطلبة على مراكز وأيام وجلسات الامتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطلبة.



وأوضحت أنه يُسمح للطالب بالانسحاب من الامتحان والاحتفاظ بحقه بترصيد أو استرداد الرسوم التي دفعها قبل تاريخ 2023/7/24.



وبيّنت الجامعة أن فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للدورة الصيفية 2023 هم:



- المنتظم: من أنهى بنجاح دراسة كافة المواد الدراسية المقررة لتخصصه في العام 2021 فما بعد، ولم يسبق له التقدم للامتحان، فيتقدم للامتحان في كافة الأوراق النظرية والعملية لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي قبل عليها.



- المعيد: الراسب في الامتحان من العام 2021 فما بعد، على أن لا يتجاوز عدد مرات تقدمه للامتحان أربع مرات، فيجب عليه التقدم للامتحان في الأوراق التي رسب فيها، وبامكانه اختيار أي ورقة أو أوراق نظرية وعملية من الأوراق التي نجح بها في آخر دورة امتحان تقدم بها لرفع معدله.



- الناجح لرفع المعدل: الناجح في امتحان الدورة الربيعية لعام 2023م فقط، ويرغب برفع معدله، فيتقدم للامتحان في أي ورقة من الأوراق المقررة لتخصصه وفقاً للخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للدورة الربيعية 2023، بما في ذلك ورقة الامتحان العملي.



- المستنفد حقه:



الحالة الأولى:

"من لم يحقق متطلبات النجاح خلال سنتين من تخرجه أو تقدم للامتحان أربع مرات خلال سنتين من تخرجه ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، أو من تقدم للدورة الربيعية 2023 ضمن فئة الناجح لرفع المعدل وبغض النظر عن نتيجته في الدورة الربيعية 2023، فيتقدم للامتحان بجميع أوراقه النظرية والعملية وعلى الخطط الدراسية المعمول بها حالياً (الخطط الجديدة 2017/2018 وما بعد)، ويعامل معاملة الطالب المنتظم من حيث عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها".



الحالة الثانية:

"الطالب الذي تقدم على الدورة الصيفية 2022م ضمن فئة (مستنفذ حقه) على الخطط الدراسية الجديدة وبجميع الأوراق، ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان، يعامل معاملة الطالب المعيد، ويسمح له بالتقدم للامتحان لإعادة الأوراق التي رسب أو نجح فيها وعلى الخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للامتحان على الدورة الصيفية 2022".



الحالة الثالثة:

"يسمح للطالب المستنفذ حقه الذي أنهى متطلبات التخرج على الخطط الدراسية القديمة ما قبل 2017/2018 أو الخطط الجديدة 2017/2018 التي تم تعديلها، ولم يتقدم للامتحان على الدورة الربيعية2023، بالتقدم للامتحان على الخطط الدراسية المعمول بها حالياً وفي التخصص النظير لتخصصه من حيث الاسم إن وجد، ويعامل معاملة الطالب المنتظم من حيث عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها، ويفوض إلى رئيس الجامعة/ رئيس اللجنة العليا للامتحانات بناء على تنسيب من مدير وحدة التقييم والامتحانات العامة بمعالجة الحالات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الحالة، وفي جميع الحالات تصدر وحدة التقييم والامتحانات العامة المصدقات والوثائق للطلبة الناجحين بحسب اسم التخصص الذي تقدم الطالب بموجبه للامتحان".

