البلقاء التطبيقية : تغيير مسمى عمادة البحث العلمي

الوكيل الإخباري- قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي إن مجلس التعليم العالي وافق على طلب الجامعة تغيير مسمى عمادة البحث العلمي فيها إلى عمادة البحث العلمي والابتكار.



وأشار الزعبي إلى أن إعادة هيكلة عمادة البحث العلمي والابتكار بما يتناسب مع الرؤية والرسالة الجديدة لها لتشتمل على مركز الابتكار والريادة والإبداع، والمركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة، ومكتب التعاون والعلاقات الدولية.



وبيّن أن موازنة عمادة البحث العلمي والابتكار لهذا العام بلغت 9 بالمئة من موازنة الجامعة، وهي النسبة الأعلى للبحث العلمي في كافة الجامعات الوطنية للعام الثالث على التوالي.



وأعلن الزعبي أن الجامعة تدعم الباحثين من خلال حوافز مالية تقدم للباحثين المتميزين، ودعم النشر العلمي في المجلات العالمية المحكمة والمفهرسة في قواعد البيانات العالمية، داعيا الباحثين إلى اغتنام هذه الفرص التي توفرها الجامعة .

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