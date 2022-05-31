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الثلاثاء، 31-05-2022 04:27 م

البلقاء التطبيقية تفوز بالمركز الثاني في بطولة الباقورة والغمر للشطرنج

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الوكيل الاخباري -  حقق فريق جامعة البلقاء التطبيقية المركز الثاني في بطولة الباقورة والغمر الثانية للشطرنج للجامعات الأردنية التي نظمتها جامعة عمان العربية، وبمشاركة 20 جامعة حكومية وخاصة.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني الطلبة المشاركين على هذا الإنجاز الذي يساهم في تعزيز روح المنافسة والمشاركة بين الطلبة، مؤكداً أهمية تنمية المواهب والمهارات لدى الطلبة عن طريق انخراطهم بالأنشطة كافة، التي تنظمها الجامعة أو تشارك فيها .

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