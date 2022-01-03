الإثنين 03-01-2022
الوكيل الاخباري

هطولات مطرية في الطفيلة تبشر بتحسن الموسم المطري الحالي

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الثلاثاء - اسماء

ضبط 13 ألف متسول في الأردن العام الماضي

دائرة الأراضي: لا صحة للأنباء المتداولة عن توزيع أراضي الدولة على الأردنيين

عجلون : ورشة عن دور الأسرة في التوعية بالظواهر السلبية

حريق وسط مجمع السفريات في عجلون

سقوط مروحية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قبالة سواحل حيفا

بريطانيا تسجل 42 وفاة و157758 إصابة بكورونا

إلغاء الدوام المسائي في مركز صحي الحمراء بالبادية الشمالية بعد إصابة أطباءه بكورونا

وزير الصحة : قرار بالموافقة على علاج الطفلة تغريد

الإثنين، 03-01-2022 09:34 م

البلقاء التطبيقية تفوز بجائزة قطر العالمية لحوار الحضارات

120222101716239563193


الوكيل الاخباري - فازت جامعة البلقاء التطبيقية، بالدورة الثالثة من جائزة قطر العالمية لحوار الحضارات، والتي تنظمها اللجنة القطرية لتحالف الحضارات في وزارة الخارجية وجامعة قطر، ممثلة بكرسي منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم "إسيسكو" في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للجائزة في بيان، اليوم الاثنين، فوز بحث بعنوان "دور التواصل الحضاري في تعزيز العيش الإنساني المشترك" للدكتور خليف مصطفى حسن غرايبة من جامعة البلقاء التطبيقية بجائزة تشجيعية عقب تنافس محموم شارك فيه 238 بحثا وملخصا باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية من 40 دولة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e3d9cbba9fa2c8dd472aa9ef9658a8aa

هطولات مطرية في الطفيلة تبشر بتحسن الموسم المطري الحالي

وزارة الصحة 2)

مراكز التطعيم ضد كورونا ليوم الثلاثاء - اسماء

122021711351966302287

ضبط 13 ألف متسول في الأردن العام الماضي

5fed7232c9644

دائرة الأراضي: لا صحة للأنباء المتداولة عن توزيع أراضي الدولة على الأردنيين

12202128192047157771335

عجلون : ورشة عن دور الأسرة في التوعية بالظواهر السلبية

4202113155520626431664 (1)

إلغاء الدوام المسائي في مركز صحي الحمراء بالبادية الشمالية بعد إصابة أطباءه بكورونا

أخبار متعلقة
12202123183147292539858

الأردن يدين اعتداء الحوثيين على المنطقة الجنوبية السعودية

البلقاء

إعلان نتائج الامتحان الشامل نهاية الأسبوع الحالي

index-43

تحديد موعد نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية - تفاصيل

1220212911026833221988

الأردن يعرب عن تضامنه مع البرازيل

12202191009186002098

رئيس جامعة البلقاء يكرم طلبة كلية الذكاء الاصطناعي

122021239617690127279

الأردن يدين الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على السعودية