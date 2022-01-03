البلقاء التطبيقية تفوز بجائزة قطر العالمية لحوار الحضارات

الوكيل الاخباري - فازت جامعة البلقاء التطبيقية، بالدورة الثالثة من جائزة قطر العالمية لحوار الحضارات، والتي تنظمها اللجنة القطرية لتحالف الحضارات في وزارة الخارجية وجامعة قطر، ممثلة بكرسي منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم "إسيسكو" في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة.



وأعلنت اللجنة المنظمة للجائزة في بيان، اليوم الاثنين، فوز بحث بعنوان "دور التواصل الحضاري في تعزيز العيش الإنساني المشترك" للدكتور خليف مصطفى حسن غرايبة من جامعة البلقاء التطبيقية بجائزة تشجيعية عقب تنافس محموم شارك فيه 238 بحثا وملخصا باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية من 40 دولة.

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