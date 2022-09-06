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الثلاثاء، 06-09-2022 03:25 م

البلقاء التطبيقية تلغي رسوم ثمن كتب اللغة الإنجليزية

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الوكيل الإخباري - وافق مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية على إلغاء بند رسوم ثمن كتب اللغة الإنجليزية من تفصيلات الرسوم الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم منذ بداية العام الجامعي المقبل، وإلغاء إلزامية الكتاب المقرر للغة الإنجليزية من الجامعة للطلبة.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، إن الجامعة أنهت العمل بالاتفاقية الموقعة مع الشركة الموردة لهذه الكتب، والتي تلزم الطلبة بشراء هذه الكتب واستيفاء مبلغ 25.5 دينار من كل طالب بداية كل عام جامعي لمرحلة البكالوريوس، و17 دينارا من الطلبة الجدد في مرحلة الدبلوم.


وبين أن لجنة شكلت من أكاديميين متخصصين لتحديد منهاج اللغة الإنجليزية المناسب للطلبة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم دون فرض أية رسوم على الطلبة، ما يمكنهم من إعارة واستعارة هذه الكتب من زملائهم والاستفادة منها طيلة فترة الدراسة الجامعية، لافتا إلى أن هذا القرار سيخفف من الالتزامات المالية عن الطلبة، وخاصة الطلبة الجدد، وسيلمس آثاره الطلبة خلال المرحلة الجامعية والجامعية المتوسطة.

 

 

 




 

 


 

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