البلقاء التطبيقية: تمكين الطلبة من ولوج سوق العمل

الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبدالله الزعبي، إن الجامعة تسعى الى تحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتواصل نقل التكنولوجيا وتسخير مختلف الإمكانات بالتشاركية مع القطاع الخاص في هذا المجال.



وأضاف الزعبي في كلمة خلال حفل تكريم الطلبة المتميزين في مجالات الطاقة والبيئة الذي نظمه المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة الاربعاء بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، إن سعي الجامعة متواصل لتزويد الطلبة بالتدريب والمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل.

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