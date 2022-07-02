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السبت، 02-07-2022 02:13 م

البلقاء التطبيقية تنظم مؤتمرا حول الهندسة الكهربائية

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الوكيل الإخباري - نظمت جامعة البلقاء التطبيقية، بالشراكة مع مجمع المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين، اليوم السبت، في مركز الحسين الثقافي، مؤتمرا حول الهندسة الكهربائية، بمشاركة اكثر من 450 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات الأردنية.

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وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زكريا القضاة، في كلمة الافتتاح، نيابة عن راعي المؤتمر رئيس الجامعة أحمد العجلوني، إن الجامعة تقدم الدعم الكامل واللامحدود للنسخة الرابعة من مؤتمر الهندسة الكهربائية الذي جاء بعنوان "IEEE Spectrum Lab"، بالإضافة إلى النسخ القادمة من هذا اللقاء العلمي.


وأضاف، أن المؤتمر يهدف إلى استقطاب الطلبة من مختلف التخصصات الهندسية من جميع الجامعات الأردنية للمشاركة الفاعلة من اجل زيادة التواصل فيما بين أفراد المجتمع الهندسي من جهة، ومن اجل تطوير مجالات التعاون العلمي، والتقني من جهة اخرى، وفتح افاق جديدة من التشارك وطرح الفرص العديدة أمام جميع المشاركين، خاصة الذي يسعون للتطور وكسب المعرفة وطرح الأفكار الريادية.


من جهته، قال المنسق العام للمؤتمر الدكتور أوس القيسي، إن هذه الثقافة تتواجد في جميع الجامعات الأردنية، اذ اصبح الفرع الطلابي "IEEE" في الجامعة ملهما لباقي الأفرع الطلابية في الجامعات الأردنية.


واوضح انه قد حصل الفرع أخيرا على افضل فرع طلابي على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن دعم ثقافة الإبداع والابتكار تعتبر من أولويات البلقاء التطبيقية، لإخراج جيل متسلح بالعلم والمعرفة يقود الأردن نحو مستقبل مزهر.


يذكر أن مؤتمر "IEEE Spectrum Lab"، النسخة الرابعة، يستهدف جميع طلاب التخصصات الهندسية، والمهتمين بالمجالات التكنولوجية من جميع الجامعات الأردنية، ويستضيف متحدثين متخصصين للعديد من التكنولوجيات الجديدة المبتكرة، بالإضافة إلى انه سيتضمن فعاليات ومسابقات متنوعة.

 




 

 


 

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