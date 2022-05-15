الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

البلقاء التطبيقية توقع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المختصة في المجال التقني

جامعة الدول العربية تؤبن الشيخ خليفة بن زايد

الصين : المنطاد العائم المطوّر ذاتيا يصل إلى ارتفاع قياسي

الضمان الاجتماعي يعلن عن أعداد المؤمن عليهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2022

عجلون : انطلاق معسكر بيئي سياحي في صخرة

يوم طبي مجاني في جمعية بيت يافا غربي إربد غداً

اختتام ورشة تدريبية حول المشاركة السياسية والشباب

ديوان الخدمة ومجلس الخدمة العامة العراقي يبحثان تأطير التعاون الثنائي

المؤسسة التعاونية تبحث مع اتحاد الفلاحين العرب تعزيز آليات العمل المشترك

إصابة 45 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة

الأحد، 15-05-2022 08:35 م

البلقاء التطبيقية توقع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المختصة في المجال التقني

w


الوكيل الاخباري - وقعت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأحد، مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية المتخصصة في المجال التقني بهدف تعزيز البحث العلمي وتوفير التدريب المتخصص لطلبة كلية السلط التقنية في المجال التقني.

وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني إن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار تعزيز الشراكة الحقيقية والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الذي يعتبر المشغل الرئيس للخريجين وخاصة في مجال التخصصات التقنية، لافتا إلى أن توقيع هذه المذكرات سيكون فرصة كبيرة لتعزيز الجانب التطبيقي للطلبة وربطه بالجانب النظري .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202211191036532430234

الضمان الاجتماعي يعلن عن أعداد المؤمن عليهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2022

5202214231613237532513

عجلون : انطلاق معسكر بيئي سياحي في صخرة

10202115225723809617552

يوم طبي مجاني في جمعية بيت يافا غربي إربد غداً

2202214153745710610857

اختتام ورشة تدريبية حول المشاركة السياسية والشباب

w

ديوان الخدمة ومجلس الخدمة العامة العراقي يبحثان تأطير التعاون الثنائي

e

المؤسسة التعاونية تبحث مع اتحاد الفلاحين العرب تعزيز آليات العمل المشترك

أخبار متعلقة
420222015031421665925

بحث التعاون بين جامعة اليرموك ومؤسسة البحوث الالمانية

عطلة

رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي احتفاء بيوم العمال العالمي