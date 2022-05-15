البلقاء التطبيقية توقع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المختصة في المجال التقني

الوكيل الاخباري - وقعت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأحد، مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية المتخصصة في المجال التقني بهدف تعزيز البحث العلمي وتوفير التدريب المتخصص لطلبة كلية السلط التقنية في المجال التقني.



وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني إن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في إطار تعزيز الشراكة الحقيقية والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الذي يعتبر المشغل الرئيس للخريجين وخاصة في مجال التخصصات التقنية، لافتا إلى أن توقيع هذه المذكرات سيكون فرصة كبيرة لتعزيز الجانب التطبيقي للطلبة وربطه بالجانب النظري .

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