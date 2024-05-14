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الثلاثاء، 14-05-2024 01:51 م

البلقاء التطبيقية توقف اقتطاعات على رواتب العاملين عن شهري أيار وحزيران

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الوكيل الإخباري- قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، أحمد العجلوني، وقف عدد من الاقتطاعات على رواتب العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية المترتبة عليهم للجامعة عن شهر أيار الحالي وشهر حزيران المقبل، لقرب حلول عيد الأضحى، بحسب بيان للجامعة الثلاثاء.اضافة اعلان


وقال العجلوني إن وقف الاقتطاعات عن شهر أيار يشمل: اقتطاعات نادي العاملين، ومستحقات التأمين الصحي، واشتراكات صندوق الإسكان. كما قرر الدكتور العجلوني وقف الاقتطاعات الخاصة بصندوق الادخار "القرض الحسن" عن شهر حزيران المقبل.

وأضاف العجلوني أن قرار وقف الاقتطاعات عن شهري أيار وحزيران "يستفيد منها 2601 من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية؛ لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على العاملين في الجامعة خلال فترة عيد الأضحى".

 




 

 


 

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